Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:47
Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Авто
Объявлены цены на обновленный Subaru Outback
Обновленный универсал Subaru Outback 2020 модельного года появился в конфигураторе на официальном сайте компании.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Первая группа эвакуированных жителей Ачинска прибыла в Красноярск
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 мск в понедельник в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 19:20
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено в 07:44
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Старение остановит 8 кружек чая в день
Обновлено в 05:01
Космос
Флот пришельцев, замеченный на снимках NASA, движется к Земле
Теоретики заговора заявили, что в далеком космосе замечен флот НЛО, который постепенно движется к Земле.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп посетит в среду город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, заявил во вторник журналистам мэр города Ди Марго.
Обновлено в 18:43
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Российские волейболистки завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 05:37
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Здоровье
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено в 22:42
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено в 13:15
Политика
Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.
Обновлено в 21:25
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено в 07:17
Общество
Новосибирцы выйдут на митинг против повышения тарифов ЖКХ
Ранее стало известно о том, что тариф на тепло для жителей Новосибирской области должен был возраста на 3,2% - с 1290 до 1331 рубля за одну Гкал.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Кино
Кевин Смит признал фильмы Marvel заменой секса
Обновлено в 16:08
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.
Обновлено 03 августа в 17:56