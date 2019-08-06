Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,22% – до 2669,29 пункта, индекс РТС снизился на 0,01%, составив 1993,02 пункта.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Политика Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Армия и оружие ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 12 человек Число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек, сообщили «РИА Новости» в межрайонной больнице.

Культура Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

Армия и оружие Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Политика В Раде заявили о крахе украинского авиастроения Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.

Общество Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Происшествия В российском консульстве сообщили о задержании в Польше 10 граждан РФ В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.

Финансы Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года «До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.

Авто Новый Chevrolet Trailblazer начал поступать в дилерские центры Автогигант General Motors намерен начать продажи свежей версии Chevrolet Trailblazer на китайском авторынке в сентябре этого года.