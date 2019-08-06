Финансы
Московская биржа открылась снижениемВзгляд.ру вчера в 03:24
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,22% – до 2669,29 пункта, индекс РТС снизился на 0,01%, составив 1993,02 пункта.
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Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском
Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
Обновлено в 05:54
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
Обновлено в 06:13
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 06:37
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 12 человек
Число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек, сообщили «РИА Новости» в межрайонной больнице.
Обновлено в 00:28
Культура
Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра
Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя
КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Политика
В Раде заявили о крахе украинского авиастроения
Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.
Обновлено в 06:36
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В российском консульстве сообщили о задержании в Польше 10 граждан РФ
В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.
Обновлено в 05:47
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer начал поступать в дилерские центры
Автогигант General Motors намерен начать продажи свежей версии Chevrolet Trailblazer на китайском авторынке в сентябре этого года.
Обновлено в 06:38
Авто
Названы цены на новый Subaru Outback 2020
На официальном сайте компании Subaru в разделе «конфигуратор» появились цены на обновленную версию модели Outback 2020.
Обновлено в 02:00