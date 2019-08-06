Финансы

Московская биржа открылась снижениемВзгляд.ру вчера в 03:24

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,22% – до 2669,29 пункта, индекс РТС снизился на 0,01%, составив 1993,02 пункта.
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:18

Рынок акций РФ открылся снижением РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,5%

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Рынок акций РФ снизился на фоне резкого ухудшения внешней конъюнктуры

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Торги на российском рынке акций начались на подъеме

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Банки.ру03:02

Рынок акций РФ демонстрирует мажорный настрой

Финмаркет03:32

Alfa-Bank Daily. Morning Bulletin

Bankir.Ru04:17
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Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Обновлено в 06:44
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

У границ Калининградской области провел разведку самолет ВВС США

Обновлено в 06:10
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском

Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером

Обновлено в 05:54
Общество

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

Обновлено в 06:13
Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны

Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае

Обновлено в 06:37
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 12 человек, сообщили «РИА Новости» в межрайонной больнице.
Обновлено в 00:28
Общество

Росрыболовство назвало срок освобождения косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 06:03
Культура

Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра

Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Названы самые популярные у россиян сладости

Обновлено в 01:30
Общество

В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома

Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя

КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выложила видео разговора Глюкозы с мужем о разводе

Обновлено в 06:30
Технологии

В салонах связи появятся товары с AliExpress

В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Политика

В Раде заявили о крахе украинского авиастроения

Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.
Обновлено в 06:36
Общество

Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В российском консульстве сообщили о задержании в Польше 10 граждан РФ

В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.
Обновлено в 05:47
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer начал поступать в дилерские центры

Автогигант General Motors намерен начать продажи свежей версии Chevrolet Trailblazer на китайском авторынке в сентябре этого года.
Обновлено в 06:38
Авто

Названы цены на новый Subaru Outback 2020

На официальном сайте компании Subaru в разделе «конфигуратор» появились цены на обновленную версию модели Outback 2020.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
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