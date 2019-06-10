Финансы

Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55

Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Спрос на риск заметно улучшился

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Рубль способен удержать «завоеванные позиции»

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Рынок акций готов продолжить рост

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Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

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Российский рынок акций в пятницу вечером закрылся ростом, цены на нефть восстановились

Татар-информ08:33

Рынок акций РФ на этой неделе окажется под давлением отсечек дивидендов ряда бумаг во главе со Сбербанком

Финмаркет04:40

X5 Retail Group: прогнозная цена повышена на 9%

ПРАЙМ05:39
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Общество

Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил политик с Урала

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер возглавил рейтинг самых богатых глав субъектов РФ.
Обновлено в 07:07
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Спорт

IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено 08 июня в 14:20
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Общество

ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.
Обновлено в 06:44
Экономика

ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Обновлено в 06:17
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак живут вместе только 4 дня в неделю

Обновлено в 08:10
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество

Газеты РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» продают за 15 тысяч рублей

На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.
Обновлено в 07:40
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено 08 июня в 16:21
Авто

Новая Skoda Scala получила «заряженную» версию

Хотя некоторые тюнинг-компании уже начали выпускать обновления для Scala, Skoda все еще не приняла окончательного решения относительно версии RS.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»

"Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
Обновлено в 08:34
Экономика

Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать

Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы

На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
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