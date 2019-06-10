Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил политик с Урала
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер возглавил рейтинг самых богатых глав субъектов РФ.
Обновлено в 07:07
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Спорт
IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено 08 июня в 14:20
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Общество
ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.
Обновлено в 06:44
Экономика
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных
В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество
Газеты РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» продают за 15 тысяч рублей
На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.
Обновлено в 07:40
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено 08 июня в 16:21
Авто
Новая Skoda Scala получила «заряженную» версию
Хотя некоторые тюнинг-компании уже начали выпускать обновления для Scala, Skoda все еще не приняла окончательного решения относительно версии RS.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»
"Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
Обновлено в 08:34
Экономика
Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х
Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать
Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Экономика
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы
На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32