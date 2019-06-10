Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55

Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.

Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня

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