Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:47, Ашберн
Политика
Расул Султанов уволен с должности председателя правительства
Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.
Обновлено в 02:49
Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%
Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО
Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Общество
Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова
В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 05:01
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Обновлено в 04:56
Музыка
Музыканты Queen пришли в восторг от ролика пермского балалаечника
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский пошутил про обвинения в плагиате речи Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения в заимствовании слов из речи Петра Порошенко для выступления в Брюсселе.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США
В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Кино
Rambler запустит в России новый формат экрана
Обновлено в 03:45
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено 07 июня в 11:46
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Транспорт
В местах массовых ДТП планируют установить дорожные камеры
Документ предлагает сделать основополагающим принципом преобладание массовых ДТП при размещении дорожных камер.
Обновлено в 01:33
Наука
В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет
В Якутии ученые исследуют уникальную находку — голову волка возрастом более 40 тысяч лет с сохранившимися мягкими тканями и мозгом, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
В США отмечаются проблемы с бомбардировщиками B-1B
Обновлено в 00:05
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48