Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пожар произошел в здании морского университета в Новороссийске
Возгорание произошло в отдельно стоящем здании рядом с университетом. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Адмирал запаса Валентин Селиванов, комментируя действия российских моряков большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" во время инцидента с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море, заявил, что экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.
Обновлено в 03:44
Футбол
Гончаренко назвал лучших игроков сезона в РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.
Обновлено в 02:41
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого
Обновлено в 02:35
Интернет
«Яндекс» заверит аудиторию
Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Общество
Наказание за кражу электричества ужесточили
В России вступил в силу закон, который предусматривает штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Обновлено вчера в 01:10
Политика
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Гаджеты
На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 04:03
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные для здоровья ягоды
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин тепло поздравил Валентина Смирнитского с 75-летием
Известный российский юморист Ефим Шифрин очень тепло и трогательно поздравил с юбилеем своего давнего друга, актера Валентина Смирнитского.
Обновлено в 01:58
Политика
Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии
«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае
Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00