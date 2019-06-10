Финансы

Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55

Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Рынок акций РФ открылся в мажоре

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Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дня

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Неопределённость, связанная с торговой политикой США, возросла

Finam.Ru04:03
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Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пожар произошел в здании морского университета в Новороссийске

Возгорание произошло в отдельно стоящем здании рядом с университетом. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы

Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Адмирал запаса Валентин Селиванов, комментируя действия российских моряков большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" во время инцидента с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море, заявил, что экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.
Обновлено в 03:44
Футбол

Гончаренко назвал лучших игроков сезона в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.
Обновлено в 02:41
Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами

Обновлено в 02:56
Политика

Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого

Обновлено в 02:35
Интернет

«Яндекс» заверит аудиторию

Интернет-компания возобновит сотрудничество с Mediascope "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Эксперты назвали самый вкусный квас

Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Происшествия

Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат

Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Общество

Наказание за кражу электричества ужесточили

В России вступил в силу закон, который предусматривает штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Обновлено вчера в 01:10
Политика

WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов

По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Гаджеты

На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 04:03
Наука

Названы четыре главные угрозы человечеству

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные для здоровья ягоды

Обновлено вчера в 23:44
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Шоу-бизнес

Ефим Шифрин тепло поздравил Валентина Смирнитского с 75-летием

Известный российский юморист Ефим Шифрин очень тепло и трогательно поздравил с юбилеем своего давнего друга, актера Валентина Смирнитского.
Обновлено в 01:58
Политика

Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии

«Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния», - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае

Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
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