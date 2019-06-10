Финансы
Российский фондовый рынок установил исторический максимумОбщественная служба новостей 15:50
Российский рынок акций в понедельник установил новый рекорд: индекс Московской биржи вырос до 2746,8 пункта. При этом предыдущий исторический максимум был зафиксирован всего неделю назад, передают «Ведомости».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.
Обновлено в 14:29
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Общество
Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков на американский крейсер
Американские моряки в Восточно-Китайском море попытались напомнить о себе россиянам.
Обновлено в 07:35
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Авто
С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов
В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено в 01:34
Хоккей
«Авангард» заплатит Беку 145 млн рублей за два года
Договор подписан на два года, канадец получит 145 миллионов рублей (72,5 млн рублей в год).
Обновлено в 11:46
Путешествия
Начальник отдела туризма Воронежской области: «У каждой деревни есть свои stories»
В интервью РИА «Воронеж» бывший преподаватель, политтехнолог, директор по развитию Comedy Club и бизнесмен рассказал о планах по развитию внутреннего туризма, объяснил, как красиво подать гостям историю Воронежской области и признался, что работой на благо региона собирается почистить карму.
Обновлено в 14:00
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Общество
10 управляющих компаний задолжали за тепло более 100 млн рублей
В УСТЭК назвали управляющие компании, которые задолжали ресурсоснабжающей организации большие суммы за тепло.
Обновлено в 05:19
Единоборства
Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля
Обновлено в 17:51
Футбол
Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны
Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.
Обновлено в 16:40