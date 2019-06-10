Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Обновлено в 09:59
Футбол
Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Погром в редакции «Сноба» попал на видео
Погром в редакции сноба попал на видео, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Разведение сил в Станице Луганской не состоится
Следующая попытка провести разведение сил произойдет в понедельник 16 июня.
Обновлено в 09:12
Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Технологии
Infinidat анонсировала программу спасения данных для заказчиков IBM
Infinidat приняла такое решение в связи с появлением большого количества вопросов от заказчиков IBM по поводу давления в сторону перехода от СХД высокого класса к более низкому уровню и появлением сообщений об увольнениях в соответствующем подразделении.
Обновлено в 06:33
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Общество
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание
Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Адаптивное самбо: как в Сочи реабилитируют детей с ДЦП
В 2017 году на первой в России самбониаде в Сочи ребенок с детским церебральным параличом (ДЦП), который не мог сводить руки вместе, похлопал в ладоши.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
В смартфонах Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Культура
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Обновлено в 08:17
Спорт
Мальчик из Ингушетии отжался 4 тыс. раз и установил мировые рекорды
Шестилетний мальчик Ибрагим Льянов, проживающий в Ингушетии, установил сразу два мировых рекорда – по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа, информирует ТАСС.
Обновлено в 10:16