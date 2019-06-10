Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 10:14
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Общество
Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время
Журналист отрицает вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Происшествия
ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Телеведущая трогательно поздравила наследницу с днем рождения и опубликовала видео, в котором собраны архивные кадры, на которых видно, как Маруся менялась на протяжении нескольких лет.
Обновлено в 09:50
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Политика
СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции
Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих", которое находится возле Кипра для проведения бурения шельфа.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова
Народный артист России Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено вчера в 15:03
Здоровье
В Новосибирске зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещание в правительстве сообщил, что с 30 мая по 9 июня 25 человек заболели менингококковой инфекцией.
Обновлено в 00:14
Политика
Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова
Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Общество
ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев
Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
По данным следствия, 29 мая семилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой, а спустя четверо суток тело ребенка нашли в старом холодильнике, который стоял на улице и дверца которого открывалась только снаружи.
Обновлено в 09:10
Политика
Маас едет в Иран спасать ядерную сделку
Согласно запланированной программе, 10 июня Маас проведет встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Иран.ру.
Обновлено 08 июня в 03:43
Музыка
Сергей Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»
Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между знаменитостями произошел конфликт прямо в ходе премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В офис проекта «Сноб» проник неизвестный, который полностью разгромил редакцию.
Обновлено в 06:51