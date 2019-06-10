Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дняПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Экономика
«АЛРОСА» сократила на треть выручку от продажи бриллиантов
"АЛРОСА", крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, объявила итоги января-мая 2019 г.: выручка от продажи алмазов и бриллиантов снизилась на треть до $1,589 млрд.
Обновлено в 08:18
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено 07 июня в 03:56
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Хоккей
«Куньлунь» усилился американским голкипером из НХЛ
«Куньлунь» подписал контракт с американским голкипером Джереми Смитом. Соглашение рассчитано на два года.
Обновлено в 10:56
Общество
Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера»
Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.
Обновлено в 11:08
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Футбол
«Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона»
Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.
Обновлено в 10:15
Кино
В Сочи прошла церемония открытия 30-го фестиваля «Кинотавр»
В Сочи в Зимнем театре прошла церемония открытия юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр», в которой принял участие министр культуры России Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Химками» третий матч финала Единой Лиги ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА сегодня, 10 июня, сыграет третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ против подмосковной команды «Химки».
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Футбол
Базелюк официально покинул ЦСКА
В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен
Обновлено в 10:12
Здоровье
В Новосибирске сообщают о вспышке менингококковой инфекции
В Новосибирске - вспышка менингококковой инфекции, сообщила частная медицинская городская клиника.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Ципрас попросил президента Греции распустить парламент
Глава кабмина попросил его распустить парламент и назначить парламентские выборы на 7 июля.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Футбол
Фабрегаса удивило, что Головин не забил Сан-Марино
Испанский футболист «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Интернет
Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56