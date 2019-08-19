Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на улучшении внешнего фона. Восстановление спроса на глобальном фондовом рынке поддержит отечественный рынок акций.

Рынок акций РФ и рубль подрастут на улучшении внешнего фона

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