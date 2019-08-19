Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут на улучшении внешнего фонаПРАЙМ 02:46
Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня на улучшении внешнего фона. Восстановление спроса на глобальном фондовом рынке поддержит отечественный рынок акций.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Происшествия
16-летний подросток зарубил топором пятерых членов семьи
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Путешествия
Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников
Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Обновлено в 17:08
Общество
На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей
Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Киберспорт
Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто
Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.
Обновлено в 18:48
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс «Украинской добровольческой армии»
Более 40 бойцов "Украинской добровольческой армии" прибыли в Донбасс, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:19
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
Обновлено в 06:41
Политика
Погребинский раскритиковал встречу Зеленского с Нетаньяху
Двусмысленная инициатива украинского президента Владимира Зеленского испортила его встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 14:17
Политика
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму из-за спора с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
Как выяснилось, новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости.
Обновлено в 12:31
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Общество
В Instagram произошел массовый сбой
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено в 14:55
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ждать нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено вчера в 03:29
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49