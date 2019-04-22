Финансы
Индекс РТС обновил максимум с марта 2018 годаИнтерфакс 03:23
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне раллирующей нефти на новостях о планируемом возврате США с 2 мая санкций для импортеров иранской нефти, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,5%, причем первый обновил максимум с марта 2018 года.
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