Финансы
Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет вчера в 03:06
Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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Отчеты крупнейших европейских компаний настроили инвесторов на пессимистичный лад
Finam.Ruвчера в 03:40
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Происшествия
На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы
В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 04:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км
Пепловый выброс на высоту 5,5 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана - Ключевского на Камчатке, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено в 03:31
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика
Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск
Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Россия разрешила передачу Египту двух иорданских Ил-76МФ
Россия разрешила Иордании передать Египту два ранее поставленных королевству военно-транспортных самолета Ил-76МФ.
Обновлено вчера в 12:11
Наука
Уманехос: крупнейший испанский могильник медного века
Впервые раскопки на холме у церкви Уманехос были проведены в 1982 году, но собственно зона археологических исследований возникла в регионе много позже — к этому привели строительство шоссе и развитие местной промышленности в 2008 году.
Обновлено 27 июля в 20:02
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве
МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено 29 июля в 22:49
Общество
Более 250 исторических фотографий ВДНХ появились в «МЭШ»
Пользователи библиотеки "Московской электронной школы" ("МЭШ") теперь могут изучить историю главной выставки страны с помощью электронного издания "От ВСХВ к ВДНХ".
Обновлено в 03:29
Футбол
«Бавария» сделала «Ман Сити» официальное предложение о трансфере Сане
Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по 23-летнему игроку сборной Германии, а самому Сане назвали условия личного контракта.
Обновлено в 00:17