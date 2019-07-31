Финансы

Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет 03:06

Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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Преодоление сопротивлений потребует от «быков» решимости

ПРАЙМ02:16

Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива

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Рынок стартовал разнонаправленно

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ИАЦ «Альпари»: Начало торгов ожидается крайне противоречивым

SIA.ru02:43
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Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика

Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что вопрос о военных репарациях перед Польшей закрыт.
Обновлено в 21:34
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Наука

В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России

В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров

Десять самолетов Ил-76 Минобороны России перебросят в Красноярский край для тушения природных пожаров.
Обновлено в 12:48
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Транспорт

ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами

Обновлено в 03:40
Футбол

Ибрагимович и Руни — в стартовом составе на матч сборной MLS против «Атлетико»

В ночь на 1 июля (мск) состоится товарищеский матч сборной MLS — «Атлетико». Стали известны стартовые составы команд.
Обновлено в 19:58
Происшествия

В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Здоровье

Медики назвали три напитка, полезные при диабете

Медики назвали три напитка, полезные для людей с диабетом.
Обновлено в 22:02
Происшествия

Пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе в Перми

Обновлено в 21:56
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено в 20:06
Общество

Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири

В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года

Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
Обновлено в 15:09
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Здоровье

Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа

Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин осудил россиян за просьбы потушить пожары в Сибири

Обновлено в 22:02
Политика

Советник Трампа назвал Кличко лучом света

Советник президента США Дональда Трампа по кибербезопасности и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал мэра Киева Виталия Кличко лучом света.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Технологии

В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Автоспорт

Даниил Квят назвал дочь Пенелопой

Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Политика

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
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