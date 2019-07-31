Финансы
Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет 03:06
Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Политика
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей
Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что вопрос о военных репарациях перед Польшей закрыт.
Обновлено в 21:34
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Наука
В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России
В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров
Десять самолетов Ил-76 Минобороны России перебросят в Красноярский край для тушения природных пожаров.
Обновлено в 12:48
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Футбол
Ибрагимович и Руни — в стартовом составе на матч сборной MLS против «Атлетико»
В ночь на 1 июля (мск) состоится товарищеский матч сборной MLS — «Атлетико». Стали известны стартовые составы команд.
Обновлено в 19:58
Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Здоровье
Медики назвали три напитка, полезные при диабете
Медики назвали три напитка, полезные для людей с диабетом.
Обновлено в 22:02
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено в 20:06
Общество
Леонардо Ди Каприо обеспокоен пожарами в Сибири
В ролике упоминается и бедственное положение Сибири: "Шлейф дыма от огромных пожаров в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года
Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
Обновлено в 15:09
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Советник Трампа назвал Кличко лучом света
Советник президента США Дональда Трампа по кибербезопасности и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал мэра Киева Виталия Кличко лучом света.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Технологии
В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31