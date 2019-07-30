Финансы
Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет 03:06
Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»
Обновлено в 03:20
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Пентагон планирует исследовать арктические регионы РФ для нужд армии
Под исследование на территории России попали Ямал, остров Колгуев, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Новосибирские острова и Республика Саха.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Общество
Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 августа
Жители Башкирии смогут бесплатно обменять карту "Башавтотранса" на "Алга" Ипотечные каникулы С 1 августа вступает в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Авто
УАЗ намерен возобновить работу над кроссовером УАЗ-3170
Компания УАЗ намерена возобновить работу над выпуском нового внедорожника.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Политика
Китай запретил жителям поездки на Тайвань
Власти КНР с 1 августа запретили частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов, сообщает ТАСС. Запрет носит временный характер.
Обновлено в 03:06
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна начал снижаться
Вода в реке Ия в районе Тулуна утром 31 июля перестала подниматься, а с 6 до 8 утра уровень воды снизился на 4 сантиметра, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России
Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
На Крите произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Американская компания представила аналог российского «Авангарда»
Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Политика
Глава Иркутской области отреагировал на слова об «экологическом Чернобыле»
Заявления Росприроднадзора о «новом Чернобыле», местом которого может стать Иркутская область, являются безответственными.
Обновлено в 03:36