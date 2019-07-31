Финансы

Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет 03:06

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Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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