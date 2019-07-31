Финансы

Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет вчера в 03:06

Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива

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Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
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Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы.
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В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
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Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
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Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году

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Американский Конгресс рассмотрит законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью от соцсетей.
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Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
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Общество

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«Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.
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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
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Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
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Происшествия

В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет

В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.
Обновлено в 00:17
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
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В Омской области человек погиб в ДТП

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Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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