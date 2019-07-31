Финансы
Рынок акций РФ демонстрирует разнонаправленные измененияФинмаркет вчера в 03:06
Сегодня азиатские фондовые индикаторы умеренно снижаются в ожидании как итогов торговых переговоров между США и Китаем, так и итогов заседания Федрезерва США. Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют с утра. Нефть продолжает демонстрировать восходящий тренд.
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Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива
Финмаркетвчера в 05:16
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Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
В Telegram исправлена проблема, с помощью которой скомпрометировали аккаунты бразильских политиков
По информации бразильских властей, четверо хакеров установили на свои устройства приложения Telegram, но указали не свои номера телефонов, а номера известных политиков.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Музыка
Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате
Саратовский музыкант Павел Петров, который для многих известен под псевдонимом Pashket V, сделал громкое заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:31
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году
От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
Конгресс США намерен бороться с зависимостью от соцсетей
Американский Конгресс рассмотрит законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью от соцсетей.
Обновлено в 01:08
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик проведут бой в Филадельфии
«Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.
Обновлено в 01:44
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет
В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.
Обновлено в 00:17
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
Умерла заместитель председателя Конституционного Суда
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Омской области человек погиб в ДТП
Обновлено в 01:51
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28