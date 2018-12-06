Экономика

Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР
Коммерсантъ
вчера в 06:15

Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР Задержание в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу мгновенно привело к падению фондовых бирж по обе стороны океана.
Коммерсантъвчера в 06:15

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Рынок акций Китая слабо изменился, акции Гонконга снизились на фоне сомнений в торговом перемирии

Financial One05:11

Эффект Huawei. Как арест китайского топ-менеджера обвалил мировые рынки

РБКвчера в 09:37

Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР

Коммерсантъвчера в 06:15

Биржевые индексы Китая снижаются на фоне задержания топ-менеджера Huawei в Канаде

ТАСС05 декабря в 23:58

Биржи АТР снижаются на 1-2% после задержания финдиректора Huawei в Канаде

ПРАЙМ05 декабря в 23:53

На фоне задержания финансового директора Huawei отмечается падение биржевых индексов Китая

Инфоросвчера в 02:38
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 06:48
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 06:49
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 06:52
Энергетика

Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.
Обновлено в 06:25
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 06:49
Экономика

Мадуро: Россия инвестирует $5 млрд в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы

Обновлено в 04:38
Экономика

Правительство обяжет госкомпании закупать отечественное ПО

Правительство подготовило новые директивы для госкомпаний по обязательной закупке отечественного программного обеспечения.
Обновлено в 06:52
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 04:43
Экономика

В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%

Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом, опередив среднероссийский уровень, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 06:48
Экономика

Власти задумались о снижении комиссии при расчетах банковской картой

Правительство планирует снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах.
Обновлено в 06:31
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:09
Экономика

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:20
Экономика

Власти Крыма надеются получить на нацпроекты почти 9 млрд рублей

Предполагаемый объём финансирования по крымским национальным проектам в 2019 году составит 8,8 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:36
Экономика

Промсвязьбанк профинансирует проекты транспортной лизинговой компании

Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, средства, привлеченные в рамках сделки, будут направлены на финансирование двух проектов: приобретение и передачу в лизинг воздушных судов SSJ100 и универсальных грузовых полувагонов.
Обновлено в 06:20
Экономика

В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат

Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 06:24
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