Экономика
Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР
Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНРКоммерсантъвчера в 06:15
Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР Задержание в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу мгновенно привело к падению фондовых бирж по обе стороны океана.
Коммерсантъвчера в 06:15
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Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР
Коммерсантъвчера в 06:15
Биржевые индексы Китая снижаются на фоне задержания топ-менеджера Huawei в Канаде
ТАСС05 декабря в 23:58
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 06:48
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 06:49
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%
Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.
Обновлено в 06:25
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 06:49
Экономика
Мадуро: Россия инвестирует $5 млрд в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы
Обновлено в 04:38
Экономика
Правительство обяжет госкомпании закупать отечественное ПО
Правительство подготовило новые директивы для госкомпаний по обязательной закупке отечественного программного обеспечения.
Обновлено в 06:52
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 04:43
Экономика
В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6%
Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом, опередив среднероссийский уровень, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 06:48
Экономика
Власти задумались о снижении комиссии при расчетах банковской картой
Правительство планирует снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах.
Обновлено в 06:31
Экономика
Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»
Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:09
Экономика
В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей
Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:20
Экономика
Власти Крыма надеются получить на нацпроекты почти 9 млрд рублей
Предполагаемый объём финансирования по крымским национальным проектам в 2019 году составит 8,8 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:36
Экономика
Промсвязьбанк профинансирует проекты транспортной лизинговой компании
Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, средства, привлеченные в рамках сделки, будут направлены на финансирование двух проектов: приобретение и передачу в лизинг воздушных судов SSJ100 и универсальных грузовых полувагонов.
Обновлено в 06:20
Экономика
В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат
Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 06:24