Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР Задержание в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу мгновенно привело к падению фондовых бирж по обе стороны океана.

Арест топ-менеджера Huawei может серьезно осложнить напряженные отношения США и КНР

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Экономика Экономика ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.

Энергетика Энергетика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.

Экономика Экономика Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.

Экономика Экономика Правительство обяжет госкомпании закупать отечественное ПО Правительство подготовило новые директивы для госкомпаний по обязательной закупке отечественного программного обеспечения.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика В Москве инвестиции в основной капитал выросли на 5,6% Инвестиции в основной капитал в Москве выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом, опередив среднероссийский уровень, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Экономика Экономика Власти задумались о снижении комиссии при расчетах банковской картой Правительство планирует снизить комиссию при оплате банковской картой в магазинах.

Экономика Экономика Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия» Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.

Экономика Экономика В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.

Экономика Экономика Власти Крыма надеются получить на нацпроекты почти 9 млрд рублей Предполагаемый объём финансирования по крымским национальным проектам в 2019 году составит 8,8 миллиарда рублей.

Экономика Экономика Промсвязьбанк профинансирует проекты транспортной лизинговой компании Как сообщают в пресс-службе кредитного учреждения, средства, привлеченные в рамках сделки, будут направлены на финансирование двух проектов: приобретение и передачу в лизинг воздушных судов SSJ100 и универсальных грузовых полувагонов.