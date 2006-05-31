Финансы
Рынок США уверенно растет после заседания ФРСFinam.Ru 13:20
В четверг, 1 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов. Американский рынок акций укрепляется под впечатлением от вчерашнего решения ФРС понизить ключевую ставку на 0,25%.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:55, Ашберн
Общество
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о введении ЧС регионального характера из-за пожаров в лесах, говорится на сайте руководства республики.
Обновлено в 08:29
Политика
У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка ответил на появившуюся в СМИ информацию об отставке руководителя офиса Андрей Богдан.
Обновлено в 20:35
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Авто
Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей
Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
Обновлено в 07:55
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено 30 июля в 01:23
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская пришли вместе на премьеру
Сперва Александра и Стасю пару раз заметили вместе за кулисами, на днях Милославская вслед за Петровым прилетела к нему в Нижний Новгород, а тридцатого июля актеры появились вместе на премьере картины «Гив ми либерти».
Обновлено в 02:40
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 12:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №99 и автомобиля произошло в Иркутске на плотине ГЭС, по предварительной информации, два человека погибли, сообщили 1 июля ИА «БайкалПост» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:41
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
День ВДВ: почему десантники купаются в фонтане 2 августа
День десантника отмечается в этот день по Указу президента РФ № 549 от 31.05.2006 и приурочен ко дню рождения десантных войск (2 августа 1930 года).
Обновлено в 19:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии
В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Политика
МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД
Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Обновлено в 17:10
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
Транспорт
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Общество
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь
В Красноярском крае и Иркутской области специалисты приступили к искусственному вызыванию дождей для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных
В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Хоккей
Александров подписал контракт с «Сент-Луисом»
Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.
Обновлено в 18:14