Экономика
Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импортFinam.Ru вчера в 02:15
Вчера инвестиционное сообщество следило за новостями с фронта переговоров между американскими и мексиканскими официальными лицами в надежде на то, что сторонам удастся договориться и избежать введения с 10 июня таможенных пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с перспективой дальнейшего повышения до 25%.
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US STOCKS-Уолл-стрит выросла в надежде на отсрочку введения пошлин на мексиканские товары
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США хотят отложить введение пошлин на мексиканские продукты
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