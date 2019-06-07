Экономика

Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импортFinam.Ru 02:15

2 фото
Вчера инвестиционное сообщество следило за новостями с фронта переговоров между американскими и мексиканскими официальными лицами в надежде на то, что сторонам удастся договориться и избежать введения с 10 июня таможенных пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с перспективой дальнейшего повышения до 25%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США хотят отложить введение пошлин на мексиканские продукты

Национальное Аграрное Агентство07:44

Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импорт

Finam.Ru02:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика

В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной

Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.
Обновлено в 08:20
Энергетика

«Газпром» собрался построить еще одну электростанцию в Сербии

ПАО "Газпром" планирует построить электростанцию в городе Крагуевац в Сербии, сообщила российская корпорация по итогам подписания соглашения о намерениях между ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и Сербией, состоявшегося в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 09:18
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Политика

Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери

Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Министру лесного комплекса Иркутской области предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 02:59
Политика

Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве потушили

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов винит себя в смерти сына: «Время совсем не лечит»

Обновлено в 05:15
Общество

Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 06:59
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Политика

Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
Обновлено в 05:52
Энергетика

«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо

Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Религия

Папа Римский скорректировал молитву «Отче наш»

Обновлено вчера в 10:59
Транспорт

Летние скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге

50%-ные скидки на транспондерные тарифы установлены на проезд легковых автомобилей в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой "Скандинавия", за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ - Белоостров и обратно, где льготы уже действуют.
Обновлено в 08:50
Наука

Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях

Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Театры

Наталия Касаткина встретит 85-летний юбилей в Китае

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Си Цзиньпин процитировал Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное