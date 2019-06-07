Экономика
Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импортFinam.Ru 02:15
Вчера инвестиционное сообщество следило за новостями с фронта переговоров между американскими и мексиканскими официальными лицами в надежде на то, что сторонам удастся договориться и избежать введения с 10 июня таможенных пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с перспективой дальнейшего повышения до 25%.
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