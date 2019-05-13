Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Фондовые индексы США рухнули из-за новых китайских пошлин

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ТАСС10:11
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