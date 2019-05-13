Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Транспорт
К концу года в Воронеже появится новый автобусный маршрут
Сегодня, 13 мая, на планерке в мэрии Воронежа первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что к концу 2019 года на территории столицы Черноземья появится новый автобусный маршрут.
Обновлено в 14:30
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Культура
Навальный стал прототипом героя фантастической книги
Оппозиционер Алексей Навальный стал прототипом героя фантастического романа Льва Гурского «Корвус Коракс» .
Обновлено вчера в 18:19
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Политика
В Литве пройдет второй тур выборов президента
Во второй тур вышли экономист Гитинас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните В Литве состоится второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал в ходе голосования в воскресенье 51% голосов.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05
Происшествия
Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании
Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Политика
США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400
Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
Обновлено в 05:17
Общество
В Мордовии объяснили одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»
Из опубликованных на сайте регионального МВД снимков следует, что Арсентьев, прокурор Мордовии, а также епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин шли в колонне по Саранску с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Opel Grandland X стал полноприводным гибридом
У фирмы Opel появился первый подзаряжаемый гибрид — кроссовер Grandland X, он же стал первым Опелем с системой полного привода.
Обновлено в 05:08
Общество
Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич.
Обновлено в 15:48
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания
В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
Обновлено в 14:33
Наука
Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности
Физики из Университета Аальто заставили тяжелые бусинки собраться в пучностях стоячей акустической волны, возбужденной в плоской пластинке.
Обновлено в 09:33
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
15 июня 2018 года появились сообщения о намерении президента США ввести таможенные пошлины в 25% на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Футбол
Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 15:27
Финансы
Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%
Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей.
Обновлено в 12:14
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44