Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Фондовые индексы США рухнули из-за новых китайских пошлин

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Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

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Dow Jones упал более чем на 630 пунктов после заявления Китая о пошлинах на товары из США

ТАСС10:11
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
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В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
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Во второй тур вышли экономист Гитинас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните В Литве состоится второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал в ходе голосования в воскресенье 51% голосов.
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Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
Обновлено в 15:00
Политика

Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
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Политика

США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400

Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:39
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Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика

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Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
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Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии

В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
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В Мордовии объяснили одинаковые портреты на акции «Бессмертный полк»

Из опубликованных на сайте регионального МВД снимков следует, что Арсентьев, прокурор Мордовии, а также епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин шли в колонне по Саранску с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина.
Обновлено вчера в 16:35
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У фирмы Opel появился первый подзаряжаемый гибрид — кроссовер Grandland X, он же стал первым Опелем с системой полного привода.
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Общество

Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич.
Обновлено в 15:48
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

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Обновлено в 06:13
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Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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В московский штаб незарегистрированной партии "Другая Россия" пришли с обысками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.
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Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

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Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности

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Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары

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Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
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Комбат ДНР рассказал, по какой причине ВСУ не могут перейти в наступление

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