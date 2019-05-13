Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины смерти детей в российских школах
Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров рассказал, в чем причина высокой смертности школьников.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Артемий Панарин — о своем отсутствии в сборной России на ЧМ: «Мне написали, что я чуть ли не предатель»
Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, почему не играет за сборную России на чемпионате мира.
Обновлено в 16:44
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Авто
Opel разработал первый подключаемый гибрид на основе Grandland X
Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.
Обновлено в 03:37
Финансы
«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%
Компания "Роснефть" в первом квартале 2019 года увеличила выручку в рублевом выражении по сравнению с тем же периодом 2018 года на 20,6% - до 2 трлн 77 млрд руб. В квартальном выражении показатель снизился на 4,1%, что связано с падением цен на нефть и нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынке.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Полицейский бронеавтомобиль попал в ДТП в Москве
Бронированная разведовательно-дозорная машина стала участницей дорожной аварии на юге Москвы.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400
Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей со своей новой женой Дариной Эрвин
Александр Цекало решил познакомить своих детей, рожденных в браке с Викторией Галушко, с новой женой Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют в базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Смартфоны Alcatel 3 и 3L выходят в России
В России стартовал продажи смартфонов Alcatel 3 и 3L, которые были представлены на выставке MWC 2019.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках
На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
Обновлено в 11:39
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39