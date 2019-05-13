Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Футбол
«Интер» обыграл «Кьево» и вышел на третье место в Серии А
Футболисты «Интера» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии переиграли «Кьево».
Обновлено в 16:58
Политика
Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:59
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Стали известны итоги диспансеризации 2018 года в Казани
В 2018 году в ходе диспансеризации в Казани было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний, из которых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Гаджеты
Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris
В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris.
Обновлено в 16:55
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Дело бывшего замглавы ФСИН о взятках ушло в суд
Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Николая Баринова, которого обвиняют в получении взятки от подрядчиков при строительстве следственного изолятора «Кресты-2», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Более 7,6 тысяч жителей Избербаша остались без газа
Как писал "Кавказский узел", 6 мая скончалась семнадцатилетняя девушка, которая находилась в реанимации махачкалинской больницы после взрыва газа в частном доме в Хасавюрте 26 апреля.
Обновлено в 17:31
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Представитель ВОЗ в России: «Даже малые дозы алкоголя вызывают рак»
Мелита Вуйнович: ВОЗ существует уже 70 лет, объединяя в своих рядах 194 страны-участницы. В том числе туда входит и Россия, а раньше – СССР.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.
Обновлено в 16:48
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Кино
«Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили премию BAFTA
Премии получили в том числе сериалы BBC «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз». Авторы сериала «Патрик Мелроуз» получили две награды.
Обновлено в 02:24
Футбол
Витсель: «Бундеслига - сумасшедший чемпионат»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением о чемпионской гонке с «Баварией».
Обновлено в 17:19
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Политика
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников
Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 06:28