Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:21
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Футбол
«Палермо» переведён в Серию C по решению суда
В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
Обновлено в 13:58
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Авто
Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий
Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Общество
По всей России бушуют лесные пожары. Горят более 40 тыс. га земли
В Иркутской области горят 10 тыс. га земли. Большая часть пожаров прошла по лесным территориям, горела трасса Иркутск-Ангарск.
Обновлено в 11:19
Авто
Названы самые востребованные кроссоверы в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Здоровье
В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру
Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров покинул проект за грубое нарушение правил
Илья Яббаров покинул популярный проект «Дом-2» из-за скандалов с руководством и грубое нарушение правил.
Обновлено в 13:25
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Авто
Новый Land Rover Defender показали на свежих фотографиях
Компания Land Rover опубликовала свежие фотографии тестового прототипа нового Land Rover Defender, частично сбросившего камуфляж.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
На встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео, которая пройдет в Сочи 14 мая, возможно, будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 11:57
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено в 01:16
Политика
Киев пообещал РФ «сюрпризы» из-за паспортов для ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал России «сюрпризы» в ответ на решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 10:59
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Культура
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
Умер новозеландский актер самоанского происхождения Пуа Магасива. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16