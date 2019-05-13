Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

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Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.
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СМИ сообщают о стрельбе на акциях протеста в Судане

Al Arabiya сообщает, что стрельба и взрывы начались на площади в столице Судана, где в настоящий момент проходят акции протеста.
Обновлено в 17:15
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Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе

Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
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Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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NASA предлагает людям поделиться воспоминаниями, связанными с первой посадкой на Луну

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Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

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Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
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Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
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Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
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Киев заявил о просьбе экс-бизнесмена из Москвы предоставить ему убежище

На Украине задержанные, по их словам, хотели получить политическое убежище.
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