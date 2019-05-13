Экономика
Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексыВести.Ru 00:43
Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем. Вслед за введением дополнительных взаимных пошлин промышленный Dow Jones и показатель широкого рынка S&P просели почти на два с половиной процента.
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Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Интернет
Из-за бага Twitter собирал и передавал данные о местоположении пользователей
Twitter заявил, что исправил ошибку, из-за которой приложение случайно собирало и передавало данные о местоположении некоторых пользователей.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Хоккей
Чехия проиграла России на чемпионате мира по хоккею
Победу со счётом 3:0 одержала сборная России над чехами в третьем матче на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Армия и оружие
Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»
Обновлено в 00:31
Общество
ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей
ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
19 свердловчан пострадали от клещевого энцефалита и боррелиоза
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы семь человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – двенадцать человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч
Сегодня в России стартует ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Гаджеты
В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7
Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Компания BMW заявляет, что не будет работать над собственным пикапом
В своем интервью зарубежному изданию представитель одного из подразделений BMW Group Викрам Пава заявил, что компания не заинтересована в производстве пикапов, которые имеют большую стоимость и маленькую целевую аудиторию, и привел в пример неудачный проект Mercedes-Benz X-Class, построенный на платформе Nissan Navara.
Обновлено вчера в 09:27
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Политика
Турки обнаружили трещины в фундаменте АЭС «Аккую». Ее строит «Росатом»
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56