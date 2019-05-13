Экономика

Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексыВести.Ru 00:43

Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем. Вслед за введением дополнительных взаимных пошлин промышленный Dow Jones и показатель широкого рынка S&P просели почти на два с половиной процента.
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Китай обвалил американские биржи

Lenta.ruвчера в 19:24

Резкий спад ключевых биржевых индексов зафиксирован сегодня в США

Эхо Москвывчера в 16:10

Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

РБКвчера в 10:13

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

Газета.Ruвчера в 11:15

Фондовые индексы США потеряли 1,6-2,3% из-за провала переговоров с Китаем

Интерфаксвчера в 10:25

Dow Jones упал более чем на 630 пунктов после заявления Китая о пошлинах на товары из США

ТАССвчера в 10:11

Фондовые индексы США рухнули из-за новых китайских пошлин

Коммерсантъвчера в 11:20
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Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

В Великобритании женщина узнала о беременности во время родов

Обновлено в 00:23
Интернет

Из-за бага Twitter собирал и передавал данные о местоположении пользователей

Twitter заявил, что исправил ошибку, из-за которой приложение случайно собирало и передавало данные о местоположении некоторых пользователей.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — цитирует Ермакова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»

Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Авто

Компания Kia показала новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Хоккей

Чехия проиграла России на чемпионате мира по хоккею

Победу со счётом 3:0 одержала сборная России над чехами в третьем матче на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено вчера в 14:28
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Армия и оружие

Гидронавт раскрыл природу «ядерного трактора»

Обновлено в 00:31
Общество

ГИБДД разработала регламенты тюнинга автомобилей

ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Обновлено вчера в 04:52
Политика

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье

19 свердловчан пострадали от клещевого энцефалита и боррелиоза

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы семь человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – двенадцать человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч

Сегодня в России стартует ежегодная акция "Стоп ВИЧ/СПИД", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода ко власти на Украине команды избранного президента республики Владимира Зеленского украинский министр иностранных дел Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Гаджеты

В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7

Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено вчера в 15:28
Авто

Компания BMW заявляет, что не будет работать над собственным пикапом

В своем интервью зарубежному изданию представитель одного из подразделений BMW Group Викрам Пава заявил, что компания не заинтересована в производстве пикапов, которые имеют большую стоимость и маленькую целевую аудиторию, и привел в пример неудачный проект Mercedes-Benz X-Class, построенный на платформе Nissan Navara.
Обновлено вчера в 09:27
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Политика

Турки обнаружили трещины в фундаменте АЭС «Аккую». Ее строит «Росатом»

Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах

Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
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