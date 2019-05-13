Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Армия и оружие
Сирийские военные готовятся к Армейским международным играм 2019 года
Обновлено в 20:09
Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено в 15:02
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Общество
Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами
Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Боевики два дня обстреливают системами залпового огня сирийские города, среди погибших и раненых числятся дети, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 14:05
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено в 19:31
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Политика
Генпрокурор США поручил проверить расследование Мюллера
Генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр назначил прокурора штата Коннектикут Джона Дюрхема для проверки расследования по делу о так называемом «российском вмешательстве», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 22:05
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Общество
В Мехико из-за загрязнения воздуха отменили школьные перемены
Сильное загрязнение воздуха стало причиной отмены занятий физкультурой и школьных перемен на свежем воздухе в учебных заведениях столицы Мексики.
Обновлено в 15:54
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
14 мая в Тель-Авиве стартует 64-й ежегодный международный вокальный конкурс «Евровидение», который продлится до 18 мая.
Обновлено в 11:13
Наука
Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено в 16:57
Политика
Савченко прокомментировала выдачу российских паспортов в Донбассе
Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала упрощенную выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 16:23
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Авто
Opel создал кроссовер с подзарядкой от розетки
Кроссовер стал первым серийным автомобилем бренда с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от электросети.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Космос
Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором
"Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.
Обновлено в 21:32
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31