Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

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