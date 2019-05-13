Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru 11:15

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Китай обвалил американские биржи

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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

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Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
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