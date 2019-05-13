Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с КитаемГазета.Ru вчера в 11:15
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров. Об этом свидетельствуют данные с сайта фондовой биржи Нью-Йорка.
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Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Обновлено вчера в 23:17
Экология
Брачный период медведей отрезал туристов от долины гейзеров
Обновлено в 01:38
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Экс-министр обороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Политика
Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»
Руководство лондонского "Тоттенхэма" рассматривает вариант аренды хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:09
Политика
Экс-президент США Картер перенес операцию
94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно. В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Не могу бросить камень в Алсу»
Допустим, Алсу попросила своих подписчиков проголосовать за дочь, но им внезапно понравился другой конкурсант.
Обновлено в 00:00
Культура
Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг
Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг Русскоязычные сервисы электронных книг начинают тестировать новый формат — выпуск произведений по главам.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено 12 мая в 16:33
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о гибели детей в Сирии в результате обстрелов боевиков
Обновлено вчера в 14:53
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Единоборства
Холлоуэй встретится с Эдгаром 27 июля
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй проведёт защиту титула 27 июля на турнире UFC 240 в Эдмонтоне (Канада).
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp
Израильские спецслужбы шпионили за владельцами iPhone через WhatsApp.
Обновлено в 02:18
Экономика
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Религия
Кувайшев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Тель-Авив потратил $8,5 млн на «Евровидение»
На песенный конкурс "Евровидение-2019" Тель-Авив потратил $8,5 млн.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19