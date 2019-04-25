Экономика
Рыночная капитализация Microsoft достигла $1 трлнКоммерсантъ вчера в 11:20
На внебиржевых торгах NASDAQ в четверг котировки компании достигли отметки $131,37 за акцию. В общей сложности на рынке сейчас находится 7,663 млрд акций компании. Таким образом, рыночная капитализация корпорации составила $1,007 трлн.
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Microsoft ненадолго достигла капитализации в $1 трлн на хорошем квартальном отчете
ПРАЙМ24 апреля в 22:20
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:23
Здоровье
Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
Обновлено в 05:26
Политика
В МИД рассказали о последствиях расширения НАТО на Балканах
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии .
Обновлено в 04:06
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Автоспорт
Первая тренировка в Баку отменена
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
МИД Турции подтвердил неизменность позиции по С-400
Анкара продолжает переговоры с США о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, при этом ее позиция по приобретению российских ЗРК С-400 остается прежней, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город
Обновлено в 04:30
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Авто
Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan
Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
В Японию перебрасывается новейший ударный десантный корабль США
Командование ВМС США официально уведомило министерство обороны Японии о предстоящем размещении на военно-морской базе Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю новейшего ударного десантного корабля America.
Обновлено в 05:27
Политика
В Раде предлагают раздавать украинские паспорта прямо в центре Москвы
Депутат считает, что раздача украинских паспортов в Москве поставит правительство России в «безвыходное положение».
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках
Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Игры
Sony отгрузила свыше 96 млн консолей PS4
Компания Sony опубликовала отчёт за 2018-й финансовый год. Число отгруженных копий игровой консоли PS4 достигло 96,8 млн.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения и видео «iPhone 11»
Издание CashKaro.com совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали качественные изображения следующей модели iPhone, которая, вероятно, будет представлена в начале осени.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Трамп предложил отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Политика
Гендиректор «МРСК Сибири» прокомментировал встречу с Сергеем Меняйло
После совещания с участием полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло руководитель ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин сообщил, что до середины мая энергетики не будут вводить никаких ограничений в регионе.
Обновлено в 05:16
Экономика
Прокурор Нью-Йорка обвинил Bitfinex в мошенничестве. Bitcoin подешевел
Представители Bitfinex и Tether сообщили прокурору, что Crypto Capital Corp. объяснила удержание $850 млн их конфискацию властями Португалии, Польши и США.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда
Сегодня, 26 апреля, президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда.
Обновлено в 05:20