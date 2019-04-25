Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлнВедомости 10:50
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазах
Александр Ташаев мог бы играть на уровне Фернандо, но он очень плохо проводит период в Спартаке.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Обновлено в 14:31
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Наука
Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Кино
Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой
«Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:48
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Бастрыкин заявил о смещении террористической активности в Азию
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что серия терактов на Шри-Ланке свидетельствует о смещении террористической активности на азиатское направление.
Обновлено в 16:29
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок
На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Наука
«Мечта любого ученого — это увидеть результаты своих трудов реализованными»
Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна, и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.
Обновлено 23 апреля в 14:26
Футбол
Трабукки: «Каррера однозначно готов к разговору о возвращении в „Спартак“. Он будет рад вернуться»
Футбольный агент, друг бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки считает, что итальянец готов к возвращению в московский клуб.
Обновлено в 17:10
Общество
В Москве на Пасху обещают резкое похолодание
Похолодание начнется вечером в субботу или утром в воскресенье.
Обновлено в 08:28
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47