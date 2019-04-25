Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлнВедомости 10:50
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов.
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Здоровье
В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Ряд стран заинтересовался российской системой распознавания лиц
Россия получила несколько заявок на поставку системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты.
Обновлено в 17:20
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место
Наверху «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» считают шансы, как опередить «Зенит» в борьбе за чемпионство и разыгрывают места в Лиге чемпионов.
Обновлено в 16:55
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Футбол
Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“»
Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".
Обновлено в 18:45
Общество
Гороскоп на 25 апреля: Оптимизм поможет добиться успеха
Гороскоп на 25 апреля 2019 года уверен: используя креативность, инициативность и оптимизм, можно добиться большого успеха.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка
Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:07
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.
Обновлено в 04:57
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Спорт
Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»
Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Происшествия
Трубу на улице Димитрова починили
Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 18:58
Футбол
Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»
Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:17
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Общество
Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.
Обновлено в 19:00
Интернет
Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки
Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Кино
Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах
Стало известно, сколько смогли заработать актёры за время съемок в фильмах киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 08:12