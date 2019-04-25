Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлнВедомости 10:50

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов.

Здоровье В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.

Энергетика Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе» Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.

Общество Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте» В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

Армия и оружие Ряд стран заинтересовался российской системой распознавания лиц Россия получила несколько заявок на поставку системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты.

Футбол Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак» В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.

Футбол «Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место Наверху «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» считают шансы, как опередить «Зенит» в борьбе за чемпионство и разыгрывают места в Лиге чемпионов.

Футбол Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“» Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".

Общество Гороскоп на 25 апреля: Оптимизм поможет добиться успеха Гороскоп на 25 апреля 2019 года уверен: используя креативность, инициативность и оптимизм, можно добиться большого успеха.

Политика Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.

Политика Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.

Спорт Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо» Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».

Происшествия Трубу на улице Димитрова починили Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.

Футбол Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале» Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Музыка После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Общество Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.

Интернет Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.

Армия и оружие ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.