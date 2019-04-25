Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлнВедомости 10:50
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов.
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Технологии
Раскрыты ключевые возможности Oracle Database 19c
Oracle Database 19c предлагает впечатляющий набор инноваций и является стабильной версией, рассчитанной на длительное использование.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Политика
МИД: Путин и Ким Чен Ын исправляли ошибки дипломатии США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала встречу российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Наука
Обнаружены нейроны, способствующие перееданию
Обновлено в 02:54
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Общество
Академия недвижимости поясняет, какие моменты надо учитывать при размене квартиры
В жизни существует множество различных ситуаций, когда человеку необходимо сменить жилье: либо разъехаться с другими членами семьи, либо, наоборот, съехаться всей семьей в одну большую квартиру.
Обновлено в 07:39
Космос
В музее Усть-Катава дети расшифровывали послание от инопланетян
У ребят стояла непростая задача – к концу квеста расшифровать их послание, - комментирует научный сотрудник музея Ксения Часова.
Обновлено в 07:52
Игры
Полторы сотни лет транспортной истории: анонсирована Transport Fever 2
Игра Transport Fever 2 позволит выстроить с нуля транспортную империю, история которой продлится 150 лет.
Обновлено в 11:41
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Наука
Биофизики расшифровали подлинную структуру родопсина KR2
Обновлено в 06:58
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии
Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Авто
Volkswagen Golf 8 имеет проблемы с программным обеспечением
Обновлено в 07:42
Футбол
«Енисей» обыграл «Оренбург» в РПЛ
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Челябинске осудили мужчину, избившего пятиклассника в школе
В Челябинске осудили 47-летнего мужчину, угрожавшего убить пятиклассника в школе.
Обновлено в 01:36
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Театры
Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года
Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Авто
Фотошпионы показали новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
В сети опубликовали шпионские фотографии обновленного Mercedes-Benz C-Class, которые проходил дорожные испытания.
Обновлено в 11:49
Общество
Какое сырье можно сдать на Эконеделе в Москве и почему это важно
Ненужную одежду можно сдать в магазинах H&M и 21 shop в обмен на купоны с 15-процентной скидкой на новые приобретения в этих магазинах.
Обновлено в 06:25
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
IPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США
По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года.
Обновлено в 06:06
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Футбол
Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России.
Обновлено в 12:27