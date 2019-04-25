Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлнВедомости 10:50

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов.
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Капитализация Microsoft впервые превысила триллион долларов

Говорит Москва11:12

Рыночная капитализация Microsoft достигла $1 трлн

Коммерсантъ11:20

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн

Интерфакс10:22

WSJ: капитализация Microsoft одномоментно превысила $1 трлн

ТАСС11:48

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Финмаркет04:47

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ПРАЙМвчера в 22:20
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