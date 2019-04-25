Экономика
Рыночная капитализация Microsoft достигла $1 трлнКоммерсантъ вчера в 11:20
На внебиржевых торгах NASDAQ в четверг котировки компании достигли отметки $131,37 за акцию. В общей сложности на рынке сейчас находится 7,663 млрд акций компании. Таким образом, рыночная капитализация корпорации составила $1,007 трлн.
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Microsoft ненадолго достигла капитализации в $1 трлн на хорошем квартальном отчете
ПРАЙМ24 апреля в 22:20
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