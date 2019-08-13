Администрация американского президента Дональда Трампа откладывает до середины декабря введение пошлин на ряд товаров китайского производства. Cреди них телефоны, игровые приставки и ноутбуки, а также предметы гардероба.

Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Экономика Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика Апелляционный суд отказал Evison в жалобе на немедленную передачу 9,99% акций «Восточного» Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отказал компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в жалобе на немедленное исполнение колл-опциона по акциям банка "Восточный", согласно которому 9,99% акций банка перешли компании Finvision.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).

Политика Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам Согласно опросу Левада-центра, 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.

Наука Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.

Армия и оружие Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил, несмотря на их стремление к одностороннему военному превосходству.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд Спад экономики начался до санкций Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса, отмечают авторы статьи.

Гаджеты Фитнес-браслет Honor Band 5 выпущен в РФ Напомним, для российского рынка была предложена на настоящий момент модификация фитнес-браслета Honor Band 5 без модуля бесконтактной оплаты, а также датчика измерения кислорода в крови.

Футбол «Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Порту» Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал опубликовал видео из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Здоровье Медики Челябинской области уповают только на Текслера Сегодня, 14 августа, на сайте 74.ру опубликована история медиков санитарной части Трехгорного, в которой говорится о том, что после жалобы врачей главе региона Алексею Текслеру на низкие зарплаты выплаты за последний месяц только понизились.

Шоу-бизнес Хлоя Грин бросила «самого красивого преступника мира» Известный как «самый красивый преступник мира» Микс и наследница многомиллиардного состояния, дочь основателя компаний TopShop и TopMan Филиппа Грина Хлоя Грин начали встречаться летом 2017 года, когда модель еще состоял в браке.

Общество РЖД создали департамент квантовых коммуникаций "Российские железные дороги" (РЖД) создали департамент квантовых коммуникаций, который будет заниматься реализацией соглашения холдинга с правительством РФ о развитии высокотехнологичных отраслей.

Кино Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома» Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».

Общество Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.

Экономика Россияне стали покупать меньше мяса За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).