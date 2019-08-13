Экономика
Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из КитаяГазета.Ru вчера в 12:58
Администрация американского президента Дональда Трампа откладывает до середины декабря введение пошлин на ряд товаров китайского производства. Cреди них телефоны, игровые приставки и ноутбуки, а также предметы гардероба.
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 13:08
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год
Американская компания Boeing в 2019 году поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек
Обновлено в 02:42
Экономика
Апелляционный суд отказал Evison в жалобе на немедленную передачу 9,99% акций «Восточного»
Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отказал компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в жалобе на немедленное исполнение колл-опциона по акциям банка "Восточный", согласно которому 9,99% акций банка перешли компании Finvision.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Югре
Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено в 00:37
Происшествия
Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
Восстановление подводного аппарата АС-31 ("Лошарик"), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).
Обновлено в 01:18
Политика
Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам
Согласно опросу Левада-центра, 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.
Обновлено в 02:04
Наука
Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли
Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.
Обновлено 11 августа в 11:11
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США не удастся нарушить баланс сил, несмотря на их стремление к одностороннему военному превосходству.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
Спад экономики начался до санкций Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса, отмечают авторы статьи.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 выпущен в РФ
Напомним, для российского рынка была предложена на настоящий момент модификация фитнес-браслета Honor Band 5 без модуля бесконтактной оплаты, а также датчика измерения кислорода в крови.
Обновлено в 01:37
Футбол
«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Порту»
Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал опубликовал видео из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Медики Челябинской области уповают только на Текслера
Сегодня, 14 августа, на сайте 74.ру опубликована история медиков санитарной части Трехгорного, в которой говорится о том, что после жалобы врачей главе региона Алексею Текслеру на низкие зарплаты выплаты за последний месяц только понизились.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Хлоя Грин бросила «самого красивого преступника мира»
Известный как «самый красивый преступник мира» Микс и наследница многомиллиардного состояния, дочь основателя компаний TopShop и TopMan Филиппа Грина Хлоя Грин начали встречаться летом 2017 года, когда модель еще состоял в браке.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
РЖД создали департамент квантовых коммуникаций
"Российские железные дороги" (РЖД) создали департамент квантовых коммуникаций, который будет заниматься реализацией соглашения холдинга с правительством РФ о развитии высокотехнологичных отраслей.
Обновлено в 01:38
Авто
Mercedes-Benz отзывает 944 автомобиля в России
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 944 пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
Обновлено вчера в 07:33
Кино
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 05:57
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Общество
Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах
Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 00:00
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено вчера в 11:01
Здоровье
Врач назвала причины детского ожирения
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено вчера в 20:08