с чего всё началось

Администрация американского президента Дональда Трампа откладывает до середины декабря введение пошлин на ряд товаров китайского производства. Cреди них телефоны, игровые приставки и ноутбуки, а также предметы гардероба.

Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.

Кино Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Происшествия Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Футбол Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.

Финансы Валюта Аргентины обвалилась на треть за день Аргентинский песо обвалился сегодня на 30,3%, на новостях о большом разрыве между действующим правым президентом Макри и левым претендентом на пост.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия На Камчатке в результате нападения медведя погиб человек С начала года в результате нападения медведей на Камчатке погибли три человека.

Политика В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Происшествия Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Происшествия Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро В апреле сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате ДТП в Перу.

Футбол Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.

Кино Вышел трейлер фильма «Убийственная команда» о войне в Афганистане В Сети появился трейлер предстоящего фильма Дэна Краусса «Убийственная команда», рассказывающего о войне в Афганистане.

Политика В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кроса» Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае из-за выхода тайфуна "Кроса" в Японское море, сообщает Примгидромет.

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Общество В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.