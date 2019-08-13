Экономика

Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из КитаяГазета.Ru вчера в 12:58

Администрация американского президента Дональда Трампа откладывает до середины декабря введение пошлин на ряд товаров китайского производства. Cреди них телефоны, игровые приставки и ноутбуки, а также предметы гардероба.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило
 о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.
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