Экономика
Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из КитаяГазета.Ru вчера в 12:58
Администрация американского президента Дональда Трампа откладывает до середины декабря введение пошлин на ряд товаров китайского производства. Cреди них телефоны, игровые приставки и ноутбуки, а также предметы гардероба.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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