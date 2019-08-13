с чего всё началось

Администрация американского президента Дональда Трампа откладывает до середины декабря введение пошлин на ряд товаров китайского производства. Cреди них телефоны, игровые приставки и ноутбуки, а также предметы гардероба.

Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Китай отказал двум кораблям ВМС США во входе в порт Гонконга Руководство КНР отклонило запрос американской стороны о заходе двух кораблей ВМС США в порт Гонконга.

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов "Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.

Политика Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Общество В США отменили участие Пласидо Доминго в концерте из-за секс-скандала Симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил участие испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, в премьерном концерте сезона 18 сентября.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.

Энергетика Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть «Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

Политика Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.

Политика Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.

Происшествия Гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Общество Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.

Общество В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.

Интернет Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Политика Замминистра культуры и туризма Китая оценил отношения с Россией Отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на лучшем этапе своего развития в истории, сообщил заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Общество В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Общество В Японии за неделю 23 человека скончались от жары За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.