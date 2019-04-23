Рынки отреагировали на санкции против Ирана ростом цен на нефтьКрасная весна 09:39

Санкции, введенные против Ирана, привели к росту стоимости нефти и акций энергетических компаний на международных рынках, 23 апреля сообщает Reuters. Стоимость нефти марки Brent подскочила до 75 долларов за баррель.

Рынки отреагировали на санкции против Ирана ростом цен на нефть

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