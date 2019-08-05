Финансы
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%ПРАЙМ 15:06
Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Политика
Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента страны.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Трамп назвал причины массовых убийств в США
Психические заболевания стали причиной массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 09:05
Общество
Умер автор песни «Снег кружится»
Обновлено в 13:27
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия
С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара
В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Футбол
Агент Тила: «Переговоры со „Спартаком“ прошли без сложностей»
Переговоры со «Спартаком» по поводу перехода полузащитника АЗ Гуса Тила прошли без сложностей.
Обновлено в 14:24
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено в 01:44
Политика
Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Политика
Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.
Обновлено в 15:03
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Политика
Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США
По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».
Обновлено в 14:17
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»
Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток
Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:36
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Общество
Убытки кафе, ресторанам и рынкам из-за акций протеста в Москве могут превысить 60 миллионов рублей
По словам собеседника агентства, из-за акции 27-го июля предприниматели не досчитались свыше 30-ти миллионов.
Обновлено в 14:31