Финансы

Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%ПРАЙМ 15:06

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
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US STOCKS-Уолл-стрит падает на фоне роста торговой напряженности из-за снижения юаня

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Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит

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Глас Народа00:50
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Политика

Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России

России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
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Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента страны.
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Происшествия

Трамп назвал причины массовых убийств в США

Психические заболевания стали причиной массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Умер автор песни «Снег кружится»

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Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия

С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара

В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Финансы

Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
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Агент Тила: «Переговоры со „Спартаком“ прошли без сложностей»

Переговоры со «Спартаком» по поводу перехода полузащитника АЗ Гуса Тила прошли без сложностей.
Обновлено в 14:24
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Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Экономика

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета

Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Политика

Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса

Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено в 01:44
Политика

Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ

Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Политика

Кандидат в президенты со смехом отреагировал на стрельбу в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк прокомментировал стрельбу в Техасе.
Обновлено в 15:03
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 14:09
Политика

Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США

По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».
Обновлено в 14:17
Футбол

В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии

Обновлено в 13:04
Футбол

Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»

Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
Обновлено в 01:24
Происшествия

В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором

Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
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Происшествия

Бельгийский велогонщик умер после аварии на «Туре Польши»

Обновлено в 13:31
Происшествия

Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток

Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:36
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Футбол

Гвардиолу озадачила покупка МЮ самого дорогого защитника в истории

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Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
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Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
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Убытки кафе, ресторанам и рынкам из-за акций протеста в Москве могут превысить 60 миллионов рублей

По словам собеседника агентства, из-за акции 27-го июля предприниматели не досчитались свыше 30-ти миллионов.
Обновлено в 14:31
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