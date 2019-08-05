Финансы
Рынки акций США падают в начале торговФинмаркет 09:47
Nasdaq Composite потерял 183,6 пункта (2,29%) и составил 7820,47 пункта. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в выходные сообщил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах.
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Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Xiaomi первыми получат MIUI 11
В число смартфонов Xiaomi "первой волный", которые получат новую версию фирменной оболочки MIUI 11, войдут Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi Mix 3 и CC9, а также устройства, относящиеся к бюджетному бренду Redmi.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Общество
Летняя погода вернется в Москву в среду
Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 08:15
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 10:23
Хоккей
Хауден перешел из минского «Динамо» в «Торпедо» в обмен на Кейлофа
Минский хоккейный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил, что отдал нижегородскому "Торпедо" права на нападающего Куинтона Хаудена в обмен на права на форварда Эндрю Кейлофа.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с братом на пляже
На снимке девушка сидит на песке на пляже, а очаровательный белокурый Марк в шляпе, как и полагается джентельмену, примостился рядом с сестричкой.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Космос
Китай построит самый мощный атмосферный лазерный радар
Радар будет использовать лазерный луч высокой энергии, который сможет проникнуть сквозь облака, пройти дальше МКС и достичь окраин атмосферы за пределами орбитальной высоты большинства спутников наблюдения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Политика
Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков.
Обновлено в 06:51
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса
Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Минобороны США намерено остановить операцию Турции в Сирии
Делегация Министерства обороны США намерена встретиться с властями Турции сегодня, 5 августа, чтобы представить план, который должен предотвратить вторжение турецкой армии в Сирию к востоку от реки Евфрат.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
На Украине готовятся ограничить подачу воды
Водоканалы некоторых городов на Украине с 20 августа могут ограничить подачу воды до нескольких часов в день из-за долгов по электроэнергии, сообщил УНИАН со ссылкой на заявление вице-президента украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольги Бабий.
Обновлено в 07:05
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28