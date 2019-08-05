Финансы
Рынки акций США падают в начале торговФинмаркет 09:47
Nasdaq Composite потерял 183,6 пункта (2,29%) и составил 7820,47 пункта. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в выходные сообщил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Технологии
MasterCard начнет блокчейн-проект
Компания ищет инженера по технологии распределенного реестра, руководителя по направлению «Управление продуктами — криптовалюта/кошельки» и вице-президента по управлению блокчейн-продуктами.
Обновлено в 08:40
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Обновлено в 11:16
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Устроивший ДТП у «Алатыря» водитель был на вечеринке с наркотиками
Водитель Kia Rio, который утром 4 августа на полном ходу врезался в стоявшие на светофоре машины в Екатеринбурге, мог за некоторое время до трагедии употребить алкоголь и наркотики.
Обновлено в 02:34
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Евсеев продолжит карьеру в «Роторе»
По информации Sport24, бывший футболист «Зенита» и «Урала» Алексей Евсеев в ближайшее время станет игроком «Ротора».
Обновлено в 11:06
Хоккей
«Локомотив» проиграл олимпийской сборной России
"Локомотив" проиграл олимпийской сборной России на межсезонном турнире Sochi Hockey Open со счетом 1:4. Подопечные Крэйга Мактавиша одержали одну победу в двух матчах на турнир.
Обновлено в 10:15
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01