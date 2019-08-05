Финансы

Рынки акций США падают в начале торговФинмаркет 09:47

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Nasdaq Composite потерял 183,6 пункта (2,29%) и составил 7820,47 пункта. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в выходные сообщил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах.
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