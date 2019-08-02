Футбол

Рыков ответил, собирается ли он повторить гол в ворота «Спартака»Чемпионат 05:03

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
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Защитник «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос, собирается ли он повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля. 25 августа прошлого года Рыков забил в ворота «Спартака» (1:2), которые защищал Александр Максименко, ударом со своей половины поля.
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