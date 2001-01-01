Футбол
Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очкамиЧемпионат вчера в 18:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мещеряков: надеюсь, что у «Локомотива» будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА
Чемпионатвчера в 20:23
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Армия и оружие
Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ
Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
Обновлено в 02:44
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Австрийские СМИ оценили позицию Кремля относительно гегемонии доллара
Обозреватель австрийского издания напоминает, что Кремль на прошлой неделе подал сигнал присоединении к платежному каналу Instex, который призван обойти как системы SWIFT, так и американские санкции против Исламской Республики Иран (ИРИ).
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Финансы
Украина займет у Cargill 250 млн евро
В опубликованном документе говорится, что финансирование должно поступить двумя траншами: 100 миллионов евро на два года под 5,15% годовых и 150 миллионов евро на пять лет под 6,25%.
Обновлено в 02:43
Авто
Составлен ТОП-3 самых быстрых трехместных машин
Портал «Car.ru» привёл рейтинг самых скоростных автомобилей, в которых могут расположиться всего три человека.
Обновлено в 04:49
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Налетчики похитили 720 килограммов золота из бразильского аэропорта
Банда злоумышленников похитила 720 килограммов золота и драгоценных камней из международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу, откуда оцененный в 128,2 миллиона бразильских реалов (34,1 миллиона долларов) груз должен был по частям отправиться в Цюрих и Нью-Йорк, сообщает R7.
Обновлено в 04:38
Политика
В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы
В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».
Обновлено в 04:45
Политика
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Состояние здоровья Алибасова ухудшилось
Состояние продюсера Бари Алибасова после химического ожога средством бытовой химии «Крот» ухудшилось — врачи диагностировали у шоумена сужение пищевода, не исключив проведение операции.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь
Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера вернулись домой
Моряки российского танкера, который был 25 июля задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Исмаил, прилетели в Москву.
Обновлено в 02:58
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
UC Rusal и «Юнипро» могут подписать мировое соглашение
Структуры UC Rusal и «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) готовят мировое соглашение по искам о расторжении договоров предоставления мощности по Березовской ГРЭС.
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Сбербанк персонализировал свои банкоматы
Сбербанк персонализировал меню банкоматов, сообщается в пресс-релизе организации.
Обновлено в 04:26
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
Компания Ford решила отметит 55-летие Mustang особой версией модели, адресованной европейским покупателям.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Авто
В ОАЭ появилась «вакансия мечты» для любителя автомобилей
Компания HushHush.com предлагает «вакансию мечты» — охотника за брошенными в пустыне суперкарами.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области в четверг, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 01:37
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44