Футбол
Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очкамиЧемпионат вчера в 18:27
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Мещеряков: надеюсь, что у «Локомотива» будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА
Чемпионатвчера в 20:23
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Общество
Дымовая мгла окутала Татарстан из-за сибирских пожаров
Дым от сибирских лесных пожаров дошел до Татарстана; с 25 июля над регионом повисла дымовая мгла, сообщили в пятницу в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 05:48
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье
В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.
Обновлено вчера в 04:53
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Фото Волочковой в маленьком бикини шокировало пользователей Сети
В Сети обсуждают новый снимок балерины Анастасии Волочковой в купальнике, который с трудом прикрывает ее интимные места.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Обновлено в 05:50
Общество
В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Екатеринбурге горит комплекс бань на площади 300 «квадратов»
Несколько строений загорелись на территории комплекса "Чапаевские бани" в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза
Президент России Владимир Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза за последние годы.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Политика
СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Кенсингтонский дворец прокомментировал морщины и ботокс Кейт Миддлтон
Началось все с того, что некий лондонский косметолог опубликовал в Instagram фото Кейт с морщинами и без них - а-ля "до/после".
Обновлено в 01:53
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39