Футбол

Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очкамиЧемпионат вчера в 18:27

ЦСКА — Локомотив
28 июля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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