Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очками

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