Футбол
Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очкамиЧемпионат вчера в 18:27
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Мещеряков: надеюсь, что у «Локомотива» будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА
Чемпионатвчера в 20:23
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Обновлено в 06:46
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Теннис
Россия выразила протест США из-за визы теннисистки Кузнецовой
Посольство России направило ноту протеста в Государственный департамент США в связи с тем, что у российской теннисистки Светланы Кузнецовой возникли проблемы с получением американской визы.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги
Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги.
Обновлено в 03:52
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Sohu: российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой
Отмечается, что речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, которые Россия направила в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 09:24
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 05:01
Здоровье
Минздрав включит вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок
Министерство здравоохранения поддержало идею внесения вакцины против вируса папилломы человека в национальный календарь прививок РФ.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Политика
Капитан Nika Spirit рассказал о задержании танкера
Экипаж задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил российского танкера Nika Spirit имел все необходимые документы, а украинские силовики поднялись на борт в нарушение установленных норм.
Обновлено в 04:54
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме
Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
В Псковскую область прибывают участники конкурса «Десантный взвод»
Открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2019» состоится 3 августа на полигоне Завеличье, сообщили на официальном портале государственных органов Псковской области.
Обновлено в 05:25
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
"Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на Украине
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко тормозил процесс реализации реформ в стране.
Обновлено в 08:43
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Moonlighter и This War of Mine
Обновлено вчера в 12:06
Кино
В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
Обновлено в 08:39
Футбол
«Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за Кругового
«Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:21
Футбол
Экс-форвард «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм»
Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Беким Балай подписал контракт с австрийским «Штурмом».
Обновлено в 06:37
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09