Футбол
Рыбусь: «Локомотив» поедет на стадион ЦСКА только за тремя очкамиЧемпионат вчера в 18:27
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Мещеряков: надеюсь, что у «Локомотива» будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА
Чемпионатвчера в 20:23
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Армия и оружие
Российские военные используют в Сирии кассетные бомбы
Российские военные используют в Сирии кассетные бомбы. По крайней мере, об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 09:01
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца
Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Владелец задержанного танкера приехал на Украину
Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
Обновлено в 10:02
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Общество
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ в 2020 году, которые должен набрать выпускник, чтобы получить аттестат об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Волочкова обвинила мать в своем расставании с Фарухом Рузиматовым
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в эфире программы "Судьба человека" о причинах расставания с известным артистом балета, заслуженным артистом Таджикской ССР и народным артистом России Фарухом Рузиматовым.
Обновлено в 07:07
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Экономика
В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое масло
В конце июля Дума приняла закон о повышении на 10% НДС на пальмовое масло. Документ вступит в силу 1 октября.
Обновлено в 02:39
Интернет
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Жительнице Саранска вынесли приговор за сожжение российского флага
Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска за надругательство над государственным символом РФ, сообщает в пятницу прокуратура республики.
Обновлено в 07:42
Экономика
СМИ узнали список арестованного имущества Минца
«Открытые медиа» обнародовали список имущества семьи российского бизнесмена Бориса Минца, которое было арестовано лондонским Высоким судом по иску банка «Траст».
Обновлено в 07:50
Автоспорт
Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»
Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
У берегов Азербайджана затонуло иранское грузовое судно
В районе азербайджанского порта Ленкорань пошёл ко дну грузовой корабль «Шабахенг» под флагом Ирана, сообщает 26 июля агентство РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.
Обновлено в 09:15
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность
В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Здоровье
Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене
«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии
Двоим братьям из Удмуртии грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обновлено в 08:30
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых
Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский встретился с Волкером
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 08:22
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20