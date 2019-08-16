В предстоящее воскресенье, 18 августа, пройдёт очередное столичное дерби РПЛ. «Локомотив» впервые побывает в гостях у «Динамо» на обновлённом стадионе. Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.

Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками

Политика ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".

Происшествия Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.

Общество Человек-паук разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.

Финансы Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.

Политика В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса» Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетный удар с территории Ливана Сирийские комплексы ПВО успешно отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в западной провинции Хама.

Кино Вышел трейлер драмы «Зеровилль» Джеймса Франко В YouTube опубликован трейлер драмы «Зеровилль» Джеймса Франко. Главные роли в фильме сыграли сам Франко, Сет Роген и Меган Фокс.

Энергетика Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.

Происшествия В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Общество Увеличилось число безработных предпенсионного возраста Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.

Футбол «Сочи» претендует на Бибраса Натхо Согласно информации источника, бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может стать игроком "Сочи".