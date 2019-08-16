Футбол

Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очкамиЧемпионат вчера в 23:04

Динамо — Локомотив
18 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
В предстоящее воскресенье, 18 августа, пройдёт очередное столичное дерби РПЛ. «Локомотив» впервые побывает в гостях у «Динамо» на обновлённом стадионе. Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.
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Рыбус прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» с «Динамо»

Газета.Ru02:38

Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками

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