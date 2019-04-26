Футбол
Рыболовлев лично займётся трансферной кампанией «Монако»Евро-футбол.ру 12:11
Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев планирует лично заняться летней трансферной кампанией клуба, сообщает Get French Football News.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м
В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.
Обновлено в 11:11
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
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«Тренинг личностного роста» взял Гран-при ММКФ
Фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссера Фархата Шарипова получил главный приз 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро
В Евросоюзе 26 апреля прекращен выпуск банкнот достоинством в 500 евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак
Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Банду наёмных убийц задержали в Ростове
24 апреля наёмные убийцы прибыли к месту работы жертвы, избили предпринимателя и случайного свидетеля, после чего перевезли потерпевших в Аксайский район, где и убили.
Обновлено в 10:39
Политика
Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
В администрации США готовят проект соглашения о контроле над ядерными вооружениями, который подразумевает участие в нем России и Китая, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Футбол
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ арестован по делу о хищении 490 млн
Обновлено в 11:00
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:57
Хоккей
Деарне и Стольберг покинут клуб КХЛ «Авангард»
Обновлено в 11:59
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Новые взрывы в Шри-Ланке: спецназ накрыл фабрику по изготовлению бомб
Стрельба началась, когда силы безопасности совершили рейд на предполагаемую фабрику по изготовлению бомб в прибрежном городе Саммантурай, расположенный в 200 милях (320 км) от столицы Коломбо.
Обновлено в 11:48