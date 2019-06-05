Футбол
Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»ТАСС вчера в 12:24
Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба. 29 мая эту должность покинул Константин Волосов.
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Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Интернет
Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль
Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов
Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Футбол
Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»
Нападающий Лука Йович прокомментировал переход в «Реал».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля
В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Общество
От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»
Обновлено в 01:34
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Назарбаев назвал причину ухода с поста президента
Обновлено в 02:28
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
В Приамурье подготовили обращение в Госдуму о финансировании лечения редких заболеваний
В Приамурье сегодня насчитывается 87 больных с редкими (орфанными) патологиями.
Обновлено в 01:19
Происшествия
На чиновников мэрии Омска завели уголовные дела
Следственный комитет по Омской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.
Обновлено в 00:19
Общество
Названа средняя ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Кузбассе
Аналитики портала по поиску работы "Зарплата.ру" изучили почти 25 тысяч резюме кузбасских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет и выяснили, что студенты и начинающие специалисты в среднем надеются зарабатывать 17 827 рублей.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58