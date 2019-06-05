Футбол

Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»ТАСС вчера в 12:24

Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба. 29 мая эту должность покинул Константин Волосов.
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Рыбаков назначен на пост генерального директора «Ростова»

Чемпионатвчера в 11:54

В футбольном клубе «Ростов» назначен новый генеральный директор

Чемпионат-Ростов03 июня в 13:13

В футбольном клубе «Ростов» назначили нового гендиректора

Московский Комсомолецвчера в 04:14

В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор

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Гендиректором ФК «Ростов» стал бизнес-партнер президента клуба

1rnd.ruвчера в 02:04

В ФК «Ростов» назначили нового генерального директора

Donday.ruвчера в 03:58

Стало известно имя нового директора ФК «Ростов»

161.ruвчера в 06:27
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Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Интернет

Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль

Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света

В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Футбол

Йович о переходе в «Реал»: «Мечта стала реальностью»

Нападающий Лука Йович прокомментировал переход в «Реал».
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля

В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Общество

От СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда»

Обновлено в 01:34
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Назарбаев назвал причину ухода с поста президента

Обновлено в 02:28
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье

В Приамурье подготовили обращение в Госдуму о финансировании лечения редких заболеваний

В Приамурье сегодня насчитывается 87 больных с редкими (орфанными) патологиями.
Обновлено в 01:19
Происшествия

На чиновников мэрии Омска завели уголовные дела

Следственный комитет по Омской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.
Обновлено в 00:19
Общество

Названа средняя ожидаемая зарплата начинающих специалистов в Кузбассе

Аналитики портала по поиску работы "Зарплата.ру" изучили почти 25 тысяч резюме кузбасских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет и выяснили, что студенты и начинающие специалисты в среднем надеются зарабатывать 17 827 рублей.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Волгограде у мошенников изъяли 4 тонны поддельной молочной продукции

Обновлено в 00:46
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
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